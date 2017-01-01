ФСБ заявила про затримання українця на адмінкордоні з окупованим Кримом

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Зазначається, що 36-річного українця затримали й підозрюють у шахрайстві

Російські прикордонники затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом громадянина України. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ в окупованому Криму.

«Під час перевірки документів однієї з осіб, які перетинають державний кордон Російської Федерації в пункті пропуску «Армянськ», контролер встановив, що українець перебуває у федеральному розшуку за ініціативою ОМВС Росії у місті Судак», – ідеться в повідомленні окупантів.

Зазначається, що 36-річного українця затримали й підозрюють у шахрайстві.

Стосовно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд до розгляду кримінальної справи в судовому порядку.

Нагадаємо, 17 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ у Криму затримали громадянина України, який нібито є членом громадського об’єднання «Аскер».