Окупанти відправили двох кримських татар до психлікарні

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Дружини кримських активістів заявили, що такі дії з боку російських силовиків - каральна медицина

Влада окупованого Криму помістила фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова в психіатричну лікарню для проходження примусової психіатричної експертизи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина Ісмаїлова Фатма.

«Сьогодні 22 лютого мого чоловіка Ісмаїлова Рустема і чоловіка Гузаль – Салединова Айдера поміщають у психіатричну лікарню за адресою вулиця Рози-Люксембург, Сімферополь. Ми розцінюємо ці дії з боку силовиків як застосування каральної медицини», – повідомила Ісмаїлова.

Нагадаємо, вчора підконтрольний Москві суд в анексованому Криму на 11 діб заарештував кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва.

Як повідомлялося, у вівторок уранці в селищі Кам'янка в Сімферополі у будинку Марлена Мустафаєва пройшов обшук, а його самого відвезли до так званого центру протидії екстремізму.

Силовики затримали ще близько 10-20 активістів, які знаходилися біля будинку Мустафаєва під час обшуку.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров назвав сьогоднішні затримання на півострові «акцією загального залякування».

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