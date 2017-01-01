Газ і тепло у квартирах Авдіївки є, - Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім того, у штатному режимі працюють лікарня та Укртелеком

Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївки є, вода подається по графіку. Про це повідомив голова Донецької обласної війського-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у «Фейсбук».

«Лікарня та Укртелеком працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті. До речі, дуже допомогли і розвантажили потік людей створені вчора нацполіцією на околицях Авдіївки два додаткові пункти звернень громадян. Ці пукти працюють також і в режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги», - зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, сьогодні зранку українські ремонті бригади у супроводі службовців ДСНС мали вийти на місце пориву ліній електропередач біля Авдіївки. Російська сторона у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін надала Україні письмову гарантію щодо «режиму тиші», проте зменшила у односторонньому порядку кількість ремонтинків з 30 чоловік до 10.

Як повідомляв «Главком», вчора ремонтникам не вдалось полагодити ЛЕП, оскільки російсько-окупаційні війська обстріляли українського монтажника під час ремонту. На жастя, чоловік не постраждав.

В суботу ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.

За п`ять днів понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки.