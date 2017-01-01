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    За п’ять днів з Авдіївки виїхало 248 місцевих жителів - Жебрівський

    • Сьогодні, 20:57
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    Мешканці Авдіївки
    Мешканці Авдіївки

    Лише сьогодні до обіду місто залишило 24 людини

    У період з 31 січня до обіду четвертого лютого з Авдіївки виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих. Відповідні дані навів на своїй сторінці у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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    «Сьогодні у першій половині дня ми вивезли із Авдіївки 24 людини (10 дітей, 14 дорослих). Ці люди розміщені, переважно в санаторії «Святі Гори», «Смарагдовому містечку» та «Перлині Донеччини», - написав Жебрівський.

    Починаючи з 30 січня у Авдіївській міській лікарні медичну допомогу різного ступеня важкості надано 675 особам, у тому числі і чотирьом особам пораненим внаслідок обстрілів міста.

    Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Сьогодні ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони.

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