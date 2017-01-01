За п’ять днів бойовики випустили по Авдіївці 345 тонн боєприпасів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проти підрозділів Збройних Сил України використано понад 7,5 тисяч боєприпасів

Протягом останніх 5 діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних Сил України та мирного населення в районі Авдіївки. Про це сьогодні розповів керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко.

«Понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки», - сказав Петренко.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. Оголошено надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Сьогодні ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня до обіду четвертого лютого з Авдіївки виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.