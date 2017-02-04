Бойовики розпочали штурм біля Авдіївської промзони – штаб АТО

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Наші позиції штурмують із застосуванням гармат та мінометів

Проросійські бойовики розпочали штурм українських позицій в районі Авдіївської промзони. Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії в районі «промки» із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру.

«Противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті», - повідомили у штабі АТО.

У Міноборони додають, що начальник Генерального штабу доповів Президентові України щодо порушення режиму «тиші», який попередньо був досягнутий. Штурмові дії тривають в районі опорного пункту «Орел» (такий позивний мав Герой України капітан Андрій Кизило, який загинув, обороняючи Авдіївку).

Загалом, сьогодні російсько-окупаційні війська на Донецькому напрямку з танків та БМП неодноразово обстрілювали Кам’янку та Авдіївку. З артилерії калібру 152 міліметри – Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, а з стрілецької зброї – Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстріляно Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Талаківку. По Чермалику вогонь вів танк.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град бойовики гатили по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Станом на 18:00 зафіксовано 35 обстрілів. Одного українського військового поранено.

Нагадаємо, що в п`ятницю було зафіксовано 115 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинули, семеро поранено.