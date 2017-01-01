Бойовики обстріляли українського монтажника під час ремонту ЛЕП

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Лінія електропередач

На щастя, робітник не постраждав

Російсько-окупаційні війська обстріляли українського монтажника під час ремонту лінії електропередач біля Адвіївки. Чоловік не постраждав, ремонтні роботи продовжаться завтра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Було виявлено два прориви лінії електропередач. Монтажники обленерго підготувались до ремонту, але коли один із них піднявся на опору ЛЕП, російські наймити, незважаючи на гарантії припинення вогню, відкрили по ньому стрілянину. На щастя, монтажник не отримав поранень, але ремонтні роботи довелось припинити», - повідомив Жебрівський.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. Оголошено надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Сьогодні ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з населеного пункту виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.