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Віктор Бондик

В прокуратурі стверджують, що діяльність Віктора Бондика завдала збитків на 2,3 млн доларів

В ході розслідування справи держпідприємства «Укртрансхімаміак» повідомлено про підозру колишньому директору Віктору Бондику.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор Юрій Луценко.

«ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 рр він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердаського торгівельного банку. Збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. Рахунки самого В. Бондика заарештовані в Швейцарії», - зазначив Луценко.

Нагадаємо, Віктор Бондик, екс-депутат від Партії регіонів у Донецькій облраді, став гендиректором держпідприємства у лютому 2007 року. Його старший брат – Валерій Бондик – колишній народний депутат від Партії регіонів та один з членів ЦВК, відставлених перед «третім туром» президентських виборів 2004 року.

Мінекономіки звільнило гендиректора у червні 2016 року «у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції».

Окрім іншого, Віктор Бондик також прославився зведенням 13-метрового паркану навколо свого маєтку в Бучі у Київській області.

Наприкінці грудня 2016 року Швейцарія арештувала $30 млн екс-голови «Укрхімтрансаміаку»