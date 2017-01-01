Генпрокуратура РФ повідомила неправдиву адресу проживання Януковича, - Військова прокуратура

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Фото: Газета.ру

Точними даними місця проживання екс-президента Україна не володіє

Генпрокуратура РФ повідомила українській прокуратурі неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича. Про це заявив прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко в ефірі каналу «112 Україна».

«Генеральна прокуратура РФ повідомила нам помилкову адресу проживання підозрюваного Віктора Януковича. Після того, як ми направили на всі можливі адреси проживання та місцезнаходження Януковича підозру, а саме за адресою, вказаною Генпрокуратурою РФ в Ростові-на-Дону, нам повідомили, що там знаходяться складські приміщення...», - розповів Кравченко.

За словами прокурора, російська сторона на повторний запит адреси надіслала адресу проживання колишнього українського президента у Ростові-на Дону, але наразі ніяких підтверджуючих документів цієї адреси не надали. «...Вони сказали, що Янукович проживає не в Ростові-на-Дону, а під Москвою», - розповів Кравченко.

Відповідаючи на запитання, чи володіє прокуратура точними даними щодо місцезнаходження Януковича, Кравченко відповів: «Точними не володіє».

Як повідомлялося, раніше захист Януковича заявив, що ГПУ не може почати заочний процес у його справі, поки не проведе з ним слідчих дій.

Генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

У той же час прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що українські правоохоронці не братимуть участі в допиті Януковича на території РФ.

Адвокати Януковича пригрозили співробітникам Генпрокуратури України судом через їхню відмову допитати екс-президента в Росії.

Разом з тим, 11 березня начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що департамент має намір направити клопотання до Генпрокуратури РФ про допит Януковича на російській території в якості підозрюваного у двох кримінальних провадженнях - протидія протестним акціям і створення злочинного угруповання.