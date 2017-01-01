Генпрокуратура хоче допитати Януковича по двох кримінальних справах

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Віктор Янукович

Департамент спецрозслідувань уже готує два клопотання до Генпрокуратури РФ

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України має намір направити клопотання до Генпрокуратури Російської Федерації про допит колишнього президента України Віктора Януковича на російській території в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями.

Про це в ефірі «112 каналу» повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він уточнив, що йдеться про такі справи: протидія протестним акціям та створення злочинного угруповання.

«Отримані документи (лист від Генпрокуратури РФ про готовність розглянути можливість допиту Януковича на території РФ у присутності українських правоохоронців – ред.) були в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Віктора Януковича у державній зраді. Цей епізод розслідують слідчі прокурори Головної військової прокуратури. Звичайно, в нашому департаменті відкрито також ряд кримінальних проваджень. Це провадження, зокрема, у протидії протестним акціям. Російська Федерація, безпосередньо її Генеральна прокуратура, відмовила у видачі, в екстрадиції колишнього президента, посилаючись нібито на ознаки політичного переслідування. Тому нами готується клопотання про допит його як підозрюваного, щоб ці матеріали були притягнуті до тих розслідувань, які є у нас», - зазначив Горбатюк.

Прокурор підкреслив, що у кримінальному провадженні за підозрою Януковича в держзраді будуть приймати рішення слідчі прокурори Головної військової прокуратури ГПУ, а його департамент готує документи по двох інших кримінальних провадженнях.

«Що стосується тих звинувачень, які розслідуються нашим департаментом, то відповідні клопотання - про допит в кожному виробництві, де повідомлено про підозру, зокрема у протидії протестним акціям і в створенні й діяльності злочинного угруповання», - уточнив він.

За словами Горбатюка, допит буде відбуватися на території Російської Федерації, а хто його буде проводити, повинна вирішувати російська сторона.

«Ми тільки говоримо, що такі слідчі дії повинні бути, щоб забезпечити підозрюваній особі допит за обставинами, в яких він звинувачується. А яким способом, згідно з міжнародними договорами, вирішує іноземна сторона: або самостійно, або запросять слідчих, або запропонують провести відео конференцію», - сказав він.

Як повідомлялося, раніше захист Януковича заявляв, що ГПУ не може почати заочний процес у його справі, поки не проведе з ним слідчих дій.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит екс-президента України Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

Водночас прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що українські правоохоронці не будуть брати участь у допиті екс-президента України Віктора Януковича на території РФ, а також, що ГП РФ надала його фейкову адресу.

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявили, що подадуть до суду на співробітників ГПУ за те, що вони відмовились допитати Януковича в Росії. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на заяву адвоката президента-втікача Віталія Сердюка.