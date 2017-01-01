Генпрокуратура викликала Клименка на допит

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Олександр Клименко

Олександра Клименка викликають до військової прокуратури для проведення слідчих та процесуальних дій

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України викликає колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою О. Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України», - йдеться в повідомленні.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у виклику підозрюваного Клименка до органу досудового розслідування для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначає ГПУ.

Підозрюваному Клименку необхідно прибути до Головної військової прокуратури о 10:00 10 та 14 березня 2017 року. Про це свідчить оприлюднена повістка про виклик Клименка.

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного) щодо Клименка.