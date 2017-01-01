Геращенко: загиблий співробітник ОБСЄ був громадянином Британії

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Фото: AFP Автомобіль ОБСЄ

Народний депутат розповів подробиці ураження автомобіля місії ОБСЕ вибухівкою

Народний депутат Антон Геращенко заявив, що загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії. Про це він написав у Facebook.

За словами депутата, загиблого звали Джозеф Стоун.

«В результаті вибуху міни на окупованій території України в Луганській області, загинув співробітник місії ОБСЄ, громадянин Великобританії, Джозеф Стоун. Також в результаті вибуху була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. За наявною інформацією вона доставлена в лікарню міста Луганська, їй надано медичну допомогу. Життя Джозефа врятувати не вдалося», - написав Геращенко.

Депутат відзначив, що трагедія сталася на окупованій частині території України, тому українські правоохоронні органи не будуть допущені до проведення об'єктивного розслідування окупаційною адміністрацією. За його словами, відомо, що одна з двох машин місії ОБСЄ зачепила колесом узбіччя дороги, після чого стався вибух.

«Очевидно, що співробітники місії ОБСЄ стали жертвами тотального мінування терористами доріг на окупованій частині України», - впевнений Геращенко.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.