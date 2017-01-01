Глава Антикорупційного агентства не збирається йти у відставку

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Наталія Корчак

Наталія Корчак не бачить причин, чому вона має подати у відставку

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не збирається йти у відставку. Про це вона заявила журналістам у Кабінеті міністрів.

«Не піду я у відставку», – зазначила вона.

«А чому я маю йти у відставку? Це не проблема з грошима. Ці нерви не коштують цих грошей. Питання в іншому. Є просто небажання, щоб наш орган працював», – пояснила Корчак.

Вона також зазначила, що адміністрування сайту НАЗК не перебуває під контролем агентства. «Комп'ютери не у нас. Управлінець цієї системи – державне підприємство «Українські спеціалізовані системи», яке у сфері відомства Держспецзв'язку», – додала вона.

Як повідомлялося, сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман порадив членам Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку.

Сайт НАЗК не працює вже кілька днів. За підрахунками активістів РПР (Реанімаційний пакет реіформ), вже тиждень.

Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть через це заповнити електронні декларації.

28 березня Корчак пояснила, хто відповідає за роботу сайту НАЗК. «Чому не працює реєстр, знає адміністратор реєстру – ДП «УСС», – сказала вона.

Джерело: Українська правда