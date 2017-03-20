Сексизм, порно і Playboy. Російські ЗМІ почали дружно цькувати Трампа

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Фото АР Дональд Трамп

Кремлівські пропагандисти остаточно розлюбили нового президента США

Ще два місяці тому президент США Дональд Трамп був справжньою зіркою російських пропагандистських ЗМІ. На хвилі очікувань щодо здачі новою адміністрацією Білого дому України і обіцяної дружби з Путіним кремлівські медіа щосили розхвалювали нового президента. Однак як тільки Трамп присягнув на вірність США, його риторика щодо Росії суттєво змінилась: і Крим український, і ядерну зброю ми, мовляв, готові застосувати. То ж тепер путінська пропаганда також різко змінила курс.

Вже у середині лютого агентство Bloomberg із посиланням на три джерела повідомило, що Кремль передав державним ЗМІ розпорядження перестати «улесливо» говорити про президента США Дональда Трампа. Однак тоді один із співрозмовників агентства підкреслював, що вказівка Кремля не означає початок хвилі критики щодо Трампа. І справді, приблизно з того часу згадок про Трампа в російських медіа стало суттєво менше.

Втім, концепція, очевидно, знову змінилась. Кремлівська преса остаточно розлюбила президента США. Приміром, сьогодні на низці провідних російських сайтів з’явилися матеріали, що виставляють Трампа лише у негативному світлі.

Приміром, одразу на кількох ресурсах вийшла новина про те, що перед зустріччю з Трампом канцлер Німеччини Ангела Меркель ознайомилася з усіма інтерв’ю, які він давав. У тому числі – том, що було опубліковано у журналі Playboy. Вірогідно, йдеться про публікацію у далекому 1990-му році, коли Трамп з’явився на обкладинці видання.

Однак низка пропагандистські ЗМІ не відмовили собі у задоволенні поставити у заголовку прізвище нового президента поряд із назвою еротичного видання.

Life.ru

РИА «Новости»

Провокаційні заголовки – то тільки початок. Gazeta.ru пішла далі – опублікувала матеріал із заголовком «Трамп хуже всех». Йдеться про опитування американської компанії Gallup, що показало падіння рейтингів господаря Білого дому. Ще місяць тому про це напевно, змовчали б.

Gazeta.ru

Лідером антитрампівських публікацій стала пропагандистська Лента.ру зі статтею «Стыдно, но очевидно». Як зазначає видання у вступі до матеріалу, «Лента.ру вивчила теорію нейробіолога і коміка Діна Бернета, згідно з якою Трампа привело до влади порно».

Серед іншого, у статті йдеться про те, що «прихильник теорії змови угледіли в жестах Трампа цілу систему знаків, що підтверджують його масонське походження. Звичка з'єднувати великий і вказівний пальці, утворюючи шістку, в очах конспірологів - «явна ознака вмілого програмування свідомості» (насправді це жест, що виражає, що все окей). Згідно з їхньою теорією, Трамп поперемінно складає долоні в трикутник, вихваляючи світовий уряд ілюмінатів, або посилає публіці шістки на славу сатани». І нібито саме видання іронічно ставиться до подібних теорій, однак чимало читачів і справді подумають, що, мовляв, «щось у цьому є». Та й факт залишається фактом: стаття ні про що із небажаним для іміджа Трампа заголовком та ще й відповідним фото «прикрашає» головну сторінку видання.

Не відстають від колег і телевізійні пропагандисти. Так, на каналі «Россия 24» вийшов сюжет про необачність Трампа щодо погроз застосування ядерної зброї. Легендарний маніпулятор Дмитро Кисельов проникливим голосом розповів про «безцеремонність» поведінки США щодо КНДР. На своєму інтернет-каналі в Youtube журналісти назвали сюжет «Ядерное сдерживание: Трамп ведет себя как слон в посудной лавке».