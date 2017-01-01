Глава комітету Конгресу США з розвідки: Трампа могли прослуховувати

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Девін Нуньєс

Девін Нуньєс заявив, що виявив документи, які можуть ґрунтуватися на прослуховування Трампа

Спецслужби, можливо, перехоплювали деякі дзвінки і листи президента США Дональда Трампа. Про це заявив глава комітету Конгресу США з розвідки Девін Нуньєс, повідомляє ВВС.

Нуньєс повідомив, що переглядаючи старі звіти він виявив документи, які можуть ґрунтуватися на прослуховування Трампа. Однак ці дані збиралися в рамках рутинної роботи спецслужб.

«Це нормальний, рутинний збір даних, судячи з того, що я побачив. Здається, вся інформація зібрана законно», - сказав він.

За словами Нуньєса, ці дані були отримані від розвідки іншої країни в рамках міжнародного договору про співпрацю.

При цьому Нуньєс не зміг підтвердити, що прослушка проводилася в будівлі Trump Tower, як раніше заявляв президент США.

Нагадаємо, що четвертого березня Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму в прослуховуванні телефонів у його виборчому офісі в Trump Tower. Відповідний запис він розмістив у Twitter.

«Главком» також повідомляв, що речник 44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс категорично відкинув звинувачення чинного президента США Дональда Трампа.

Колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер також спростував заяви про можливе прослуховування Трампа.

Глава ФБР не знайшов доказів прослуховування телефонів Трампа.