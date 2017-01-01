Глава МВФ прокоментувала роботу Гонтаревої

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Крістін Лагард та Валерія Гонтарева

Крістін Лагард відзначила роботу очільниці НБУ під час телефонної розмови з Порошенком

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Глава держави подякував директору-розпоряднику МВФ за її особистий внесок у позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу Міжнародного валютного фонду в обсязі 1 млрд. доларів США. Петро Порошенко та Крістін Лагард обговорили стан впровадження структурних реформ, зокрема судової реформи, посилення боротьби з корупцією та здійснення податкової реформи», - йдеться у повідомленні.

Окремо директор-розпорядник МВФ відзначила високопрофесійну роботу голови Національного банку України Валерії Гонтаревої та її внесок в результативну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Також Лагард привітала запуск в Україні відкритого електронного реєстру відшкодування ПДВ.

Як повідомляв «Главком», в понеділок рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Нагадаємо, нардеп Ірина Луценко заявила, що Гонтарева влаштовує і президента, і фракцію БПП.

Глава фракції БПП Артур Герасимов також зазначив, що Валерія Гонтарева продовжує працювати на посаді голови Нацбанку.