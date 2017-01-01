Глава МВФ прокоментувала роботу Гонтаревої
- Сьогодні, 06:48
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Крістін Лагард відзначила роботу очільниці НБУ під час телефонної розмови з Порошенком
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
«Глава держави подякував директору-розпоряднику МВФ за її особистий внесок у позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу Міжнародного валютного фонду в обсязі 1 млрд. доларів США. Петро Порошенко та Крістін Лагард обговорили стан впровадження структурних реформ, зокрема судової реформи, посилення боротьби з корупцією та здійснення податкової реформи», - йдеться у повідомленні.
Окремо директор-розпорядник МВФ відзначила високопрофесійну роботу голови Національного банку України Валерії Гонтаревої та її внесок в результативну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.
Також Лагард привітала запуск в Україні відкритого електронного реєстру відшкодування ПДВ.
Як повідомляв «Главком», в понеділок рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.
Нагадаємо, нардеп Ірина Луценко заявила, що Гонтарева влаштовує і президента, і фракцію БПП.
Глава фракції БПП Артур Герасимов також зазначив, що Валерія Гонтарева продовжує працювати на посаді голови Нацбанку.