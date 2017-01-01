У БПП заявили, що Гонтарева влаштовує і президента, і фракцію

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Валерія Гонтарева

Сьогодні вранці Ірина Луценко заявляла, що Гонтарева подала заяву про звільнення. Згодом у Нацбанку цю інформацію спростували

Глава Національного Банку України Валерія Гонтарева не має наміру йти у відставку. Про це під час брифінгу після засідання фракції БПП заявили новий глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов і представник президента в Раді Ірина Луценко. Заяву транслював телеканал «112 Україна».

Нагадаємо, що сьогодні вранці чергова порція інформації щодо відставки Гонтаревої була саме з посиланням на Луценко. «Фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала. Тому написала заяву, є такий момент», - подавало цитату Луценко агентство «РБК-Україна».

Вже ввечері, після засідання фракції БПП, Ірина Луценко заявила: «Щодо Гонтарєвої це вже 5 повідомлення преси, але не її. Фракцію вона влаштовує, влаштовує коаліцію, уряд влаштовує, президента влаштовує. Робота її бездоганна, і вона продовжує працювати».

Глава фракції БПП Артур Герасимов також заявив, що Валерія Гонтарева продовжує працювати на посаді голови Нацбанку.

«Гонтарева залишається працювати, вона працює, і взагалі це сьогодні перекручена інформація. Хочу спростувати ці речі і сказати, що у нас керівник Нацбанку працює», - сказав Герасимов.

На уточнювальне питання журналістів, чи написала Гонтарева заяву про звільнення, він сказав: «Звичайно, ні!».

Інформація щодо відставки Гонтаревої з'являється вже не вперше. Раніше в низці українських ЗМІ з'явилася інформація про нібито відставку глави НБУ Валерії Гонтаревої. Поряд з тим офіційно в Національному банку України спростували ймовірну відставку голови НБУ.

Згодом Гонтарева сама прокоментувала чутки про відставку. Під час брифінгу в НБУ журналіст поставив запитання, чи може її підпис під меморандумом з МВФ стати останнім, натякаючи на чутки про її відставку. Гонтарева відповіла: «Так, можливо». При цьому Гонтарева заявила, що в разі своєї відставки на цій посаді вона бачить «справжнього професіонала і не політика».

Як відомо, сьогодні МВФ виділив Україні $1 мільярд.