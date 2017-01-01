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    Глава МЗС Польщі запропонував шукати нові формати для вирішення конфлікту на Донбасі

    • Сьогодні, 17:40
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    <p><i><span>Вітольд Ващиковський<o:p></o:p></span></i></p>

    Вітольд Ващиковський

    Нормандський і Мінський формат привнесли хороші зміни - вони послабили бойові дії, але ці формати не дають досягнути миру, заявив Ващиковський

    Для вирішення конфлікту на Донбасі, як показує історія, необхідні більш ширші формати, тому треба їх шукати і Польща та Велика Британія сприятимуть цьому.

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    Про це повідомив голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський на спільній прес-конференції з головами МЗС України Павлом Клімкіним та Великої Британії Борисом Джонсоном.

    «Нормандський і Мінський формат привнесли хороші зміни - вони послабили бойові дії, але ці формати не дають досягнути миру, тому ми готові разом з Борисом Джонсоном допомогти в пошуку ширшої формули, щоб зупинити агресію РФ»,- сказав Ващиковський.

    За його словами, якщо подивитися на війни ХХ століття, то закінчення двох найбільших конфліктів було завдяки широким формулам.

    «І цьому конфлікту необхідна більша формула і ми намагаємося її знайти разом», - сказав він.

    Раніше посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща вважає за доцільне долучити до Нормандських переговорів Сполучені штати Америки.

    Нагадаємо, 1 березня  Клімкін, Ващиковський і Джонсон проводять зустріч у Києві.

    Раніше  повідомлялося, що в Україні зі спільним візитом з 28 лютого по 2 березня перебуватимуть державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності націй Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон і міністр закордонних справ Республіки Польща Вітольд Ващиковський.

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