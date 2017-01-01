Глава МЗС Польщі запропонував шукати нові формати для вирішення конфлікту на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітольд Ващиковський

Нормандський і Мінський формат привнесли хороші зміни - вони послабили бойові дії, але ці формати не дають досягнути миру, заявив Ващиковський

Для вирішення конфлікту на Донбасі, як показує історія, необхідні більш ширші формати, тому треба їх шукати і Польща та Велика Британія сприятимуть цьому.

Про це повідомив голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський на спільній прес-конференції з головами МЗС України Павлом Клімкіним та Великої Британії Борисом Джонсоном.

«Нормандський і Мінський формат привнесли хороші зміни - вони послабили бойові дії, але ці формати не дають досягнути миру, тому ми готові разом з Борисом Джонсоном допомогти в пошуку ширшої формули, щоб зупинити агресію РФ»,- сказав Ващиковський.

За його словами, якщо подивитися на війни ХХ століття, то закінчення двох найбільших конфліктів було завдяки широким формулам.

«І цьому конфлікту необхідна більша формула і ми намагаємося її знайти разом», - сказав він.

Раніше посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща вважає за доцільне долучити до Нормандських переговорів Сполучені штати Америки.

Нагадаємо, 1 березня Клімкін, Ващиковський і Джонсон проводять зустріч у Києві.

Раніше повідомлялося, що в Україні зі спільним візитом з 28 лютого по 2 березня перебуватимуть державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності націй Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон і міністр закордонних справ Республіки Польща Вітольд Ващиковський.