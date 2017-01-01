Чому НАЗК не перевіряє електронні декларації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минуло більше трьох місяців, відколи чиновники подали електронні декларації. Однак, досі Національне агентство з питань запобігання корупції не перевірило жодної з них.

Три місяці тому посадовці, хоч і без особливого задоволення, але опублікували свої статки в електронних деклараціях. Проте нажиті першими особами країни мільйони поки що не зацікавили НАЗК. За цей час жодну електронну декларацію не перевірили.

Досі НАЗК і Мін'юст не затвердили, в якій послідовності перевірятимуть декларантів та з яких джерел шукатимуть інформацію. Навіть ще не відомо, коли Національне агентство має закінчити перевірку.

Спочатку електронні декларації мають перевірити НАЗК. А підозрілі – надсилати в Національне антикорупційне бюро. В НАБУ втомилися чекати, тому почали самотужки шукати корупцію в документах. Поки що порушили 30 справ, але перевірити 100 тисяч декларацій їм не під силу.

«В нас є окремо виділені працівники, які займаються електронним декларуванням разом з нашим аналітичним управлінням. І це жвавий процес настільки, наскільки це можливо без прямого доступу до декларацій. Кожного дня приходять доповідні записки щодо реєстрації провадження», – прокоментував директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

До першого квітня має закінчитися другий етап заповнення електронних декларацій. А це ще два мільйони документів від службових та посадових осіб. Чи впорається НАЗК з таким навантаженням, Володимир Гройсман сумнівається.

«До мене доходять чутки, що хочуть завалити систему електронного декларування. Ми цього не допустимо», – підкреслив прем'єр.

Весною посадовці мають подати електронні декларації за 2016 рік. Їх перевірятимуть тоді, коли впораються з документами за 2015 рік.



