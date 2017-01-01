Голова Пенсійного фонду розповів, як молоді забезпечити собі максимальну пенсію

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Гідна пенсія

Протягом тривалого часу треба мати гарну заробітну плату і сплачувати з цієї заробітної плати внески до Пенсійного фонду

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний не згоден з думкою, що працююче сьогодні молоде покоління залишиться без пенсії, і назвав дві умови для того, щоб отримати гідну пенсію. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Є дві прості умови: протягом тривалого часу треба мати гарну заробітну плату і треба, щоб з цієї заробітної плати роботодавець сплачував внески до Пенсійного фонду. Якою саме має бути заробітна плата для отримання максимальної пенсії, можна просто вирахувати за формулою. Саме зарплата найбільше впливає на розмір пенсії», – сказав Зарудний.

Він зазначив, що, якщо людина працює і отримує частину заробітної плати у конверті, то при розрахунку пенсії буде враховано лише ту, з якої роботодавець сплатив внески. «І пенсія буде мінімальною», – пояснив Зарудний.

Довідка:

Відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір пенсії за віком обчислюється за формулою П = Зп х Кс і перебуває в прямій залежності від тривалості страхового стажу та зарплати.

Складові цієї формули:

П – розмір пенсії, у гривнях;

розмір пенсії, у гривнях; Кс – коефіцієнт страхового стажу, визначається відповідно до статті 25 закону 1058;

коефіцієнт страхового стажу, визначається відповідно до статті 25 закону 1058; Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії.

Наприклад, якщо людина звернулася по призначення пенсії у 2017 році, маючи 43 роки стажу та коєфіцієнт заробітної плати на рівні 5,1 (тобто її нарахована зарплата, з якої сплачено страхові внески, у п’ять разів вища за середню по країні), то вона отримає максимальну пенсію:

0,58 (коефіцієнт страхового стажу) * 5,1 (коефіцієнт з/пл) * 3764,4 (показник сер.з\пл за 2014–2017 рр.) = 11135,10 грн. До виплати, враховуючи обмеження, 10 740 гривень.

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