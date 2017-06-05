Головне розвідуправління РФ здійснило кібератаку на виборчкоми США, - ЗМІ

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Російські розвідники нібито відправили співробітникам виборчої комісії США шахрайські електронні листи

Згідно з доповіддю Агентства національної безпеки (АНБ), російська військова розвідка нібито здійснила кібератаку постачальника програмного забезпечення, яке використовується для голосування в США, повідомляє портал The Intercept.

Крім того, в доповіді стверджується, що російські розвідники нібито відправили більш ніж 100 американським співробітникам виборчої комісії шахрайські електронні листи буквально за кілька днів до торішніх президентських виборів в США.

Також в доповіді наголошується, що кібератаку нібито здійснило головне розвідувальне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), однак ніякої інформації, яка б це підтверджувала не наводиться.

Крім цього в доповіді АНБ не говориться, чи вплинуло нібито втручання російської військової розвідки на результати виборів.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що хакери, які втрутилися у вибори в США в 2016 році, могли бути звідки завгодно. Також він фактично зізнався в крадіжці секретів американських спецслужб.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.