Головний ревізор ДФС Львівщини вимагав хабар за перемогу в тендері

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Затримання хабарника

Фіскала затримали під час одержання частина хабара

Головний державний ревізор Державної фіскальної служби у Львівській області за перемогу у тендері вимагав від громадянина 1,2 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали хабарника поблизу держустанови. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Ревізор вимагав від громадянина 1,2 тисячі доларів США хабара за перемогу в аукціоні з реалізації списаного службового автотранспорту служби. Держпосадовця затримали під час одержання частини хабара. У нього вилучили 400 доларів США.

На даний час встановлюються інші посадові особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», вчора прокуратура повідомила, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» привласнили державні кошти у сумі майже 50 мільйонів гривень.