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    Прокуратура порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка

    • Сьогодні, 12:21
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    Кримінальне провадження порушене за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу

    Прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за фактом нападу нардепа Олексія Гончаренка на меморіал біля посольства Німеччини в Україні.

    Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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    За його даними, кримінальне провадження порушене за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу.

    «Органами столичної прокуратури буде забезпечено повне, об’єктивне та неупереджене розслідування даного факту», – написав Луценко.

    Як відомо, вчора, 8 лютого, Олексій Гончаренко вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН у Києві.

    Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.

    Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

    Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

    У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

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