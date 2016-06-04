Прокуратура порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка
- Сьогодні, 12:21
-
Розсилка
Кримінальне провадження порушене за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу
Прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за фактом нападу нардепа Олексія Гончаренка на меморіал біля посольства Німеччини в Україні.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його даними, кримінальне провадження порушене за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу.
«Органами столичної прокуратури буде забезпечено повне, об’єктивне та неупереджене розслідування даного факту», – написав Луценко.
Як відомо, вчора, 8 лютого, Олексій Гончаренко вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН у Києві.
Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.
Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.
Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.
У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.