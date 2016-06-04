Нардеп Гончаренко пояснив свій вчинок біля посольства ФРН «висловленням позиції»

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Гончаренко заявив, що Берлінська стіна стоїть для того, аби на ній писати графіті

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що розмалював Берлінську стіну «демократичним європейським чином». Про це він сказав у коментарі журналістам в ефірі «112 України».

«Я висловив свою особисту позицію, на що маю повне право, і зробив це демократичним чином. Абсолютно так, як це робиться у всьому світі, у вільному демократичному суспільстві. Так, звичайно, для «совка» це неприйнятно: як це, взяти на стіні щось написати? О боже, розмалювали стіну», - прокоментував Гончаренко.

«Сьогодні Берлінська стіна, яка колись була символом кремлівської окупації Європи, це символ свободи, тому що його розбили. Чого він там стоїть? Вони нагадують, що вони були під окупацією і вони це розбили, вони отримали свободу. Сьогодні нас, українців, намагаються закабалити ті ж. І ми демонструємо своє ставлення. Це цілком нормально», - додав депутат.

Нагадаємо, прокуратура порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка.

Як відомо, вчора, 8 лютого, Олексій Гончаренко вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН у Києві.

Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.

Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.