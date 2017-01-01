Гонтарева перерахувала свої досягнення
- Сьогодні, 11:42
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Валерія Гонтарева
Планувала ще більше короткий термін на посаді. Але завершити реформування в критичний час не могла, - глава НБУ
Голова Національного банку Валерія Гонтарева перерахували основні досягнення за час перебування на посаді.
Зокрема, Гонтарева розповіла, що:
- «забезпечена макрофінансова стабільність, країна перейшла на гнучкий курс і нову монетарну політику інфляційного таргетування»;
- «нарощені золотовалютні резерви НБУ до 16,7 млрд дол. завдяки успішній співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами»;
- «банківська система очищена від неплатоспроможних фінустанов»;
- «Нацбанк інституційно реформований. Зараз він працює як сучасний банк».
«Я за самого початку наголошувала, що йду робити реформи. Планувала ще більше короткий термін на посаді. Але завершити реформування в критичний час не могла», - додала Гонтарева.
Як повідомлялось, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи - 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.
Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.