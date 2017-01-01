Гонтарева перерахувала свої досягнення

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Валерія Гонтарева

Планувала ще більше короткий термін на посаді. Але завершити реформування в критичний час не могла, - глава НБУ

Голова Національного банку Валерія Гонтарева перерахували основні досягнення за час перебування на посаді.

Зокрема, Гонтарева розповіла, що:

«забезпечена макрофінансова стабільність, країна перейшла на гнучкий курс і нову монетарну політику інфляційного таргетування»;

«нарощені золотовалютні резерви НБУ до 16,7 млрд дол. завдяки успішній співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами»;

«банківська система очищена від неплатоспроможних фінустанов»;

«Нацбанк інституційно реформований. Зараз він працює як сучасний банк».

«Я за самого початку наголошувала, що йду робити реформи. Планувала ще більше короткий термін на посаді. Але завершити реформування в критичний час не могла», - додала Гонтарева.

Як повідомлялось, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи - 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.