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    Гонтарева перерахувала свої досягнення

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    Валерія Гонтарева
    Валерія Гонтарева

    Планувала ще більше короткий термін на посаді. Але завершити реформування в критичний час не могла, - глава НБУ

    Голова Національного банку Валерія Гонтарева перерахували основні досягнення за час перебування на посаді.

    Зокрема, Гонтарева розповіла, що:

    • «забезпечена макрофінансова стабільність, країна перейшла на гнучкий курс і нову монетарну політику інфляційного таргетування»;
    • «нарощені золотовалютні резерви НБУ до 16,7 млрд дол. завдяки успішній співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами»;
    • «банківська система очищена від неплатоспроможних фінустанов»;
    • «Нацбанк інституційно реформований. Зараз він працює як сучасний банк».

    «Я за самого початку наголошувала, що йду робити реформи. Планувала ще більше короткий термін на посаді. Але завершити реформування в критичний час не могла», - додала Гонтарева.

    Як повідомлялось, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи - 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

    Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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