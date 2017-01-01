Гройсман хоче, щоб «Євробачення» залишалось в Україні

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Ведучі Олександр Скічко та Володимир Остапчук

Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців, заявив Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», який щорічно проходить в країні-переможниці, з 2018 року має знов відбутись в Україні. Адже, як зазначив глава уряду, наші ведучі кращі за усіх виконавців конкурсу.

«Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців :) «Євробачення-2018» року має залишитися в Україні», - пожартував Гройсман.

Як відомо, другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який пройшов у Києві 11 травня, відкрили спеціальним номером ведучі Олександр Скічко та Володимир Остапчук. Цей виступ став найбільш обговорюваним в соцмережах і, за відгуками глядачів, повністю затьмарило початок першого півфіналу.

Як відомо, фінал конкурсу, до якого потрапили 20 переможців двох півфіналів відбудеться 13 травня. Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

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