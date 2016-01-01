У Раді сьогодні востаннє цього року звітуватимуть міністри

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Нардепи також мають розглянути два проекти змін до Регламенту Верховної Ради

У Верховній Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Крім того, нардепи мають розглянути два проекти змін до Регламенту ВР щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність, та про підготовку законопроектів.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2017.

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