Депутат Соболєв: торговельна блокада Донбасу відбирає сили у Росії

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Учасники блокади хочуть відкрити для країни інформацію про те, з чого складається торгівля з державою-агресором

Мета блокади на Донбасі – захистити Україну від російської агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав Єгор Соболєв, нардеп «Самопомочі», один з організаторів торговельної блокади на Донбасі.

«Ціль одна – максимально захиститися від агресії. Торгівля з окупантом дає йому сили для нових нападів на нашу землю, корумпує частину керівництва держави, Збройних Сил, СБУ і підриває довіру з боку наших міжнародних партнерів. Вони ж нас запитують про те, чому, мовляв, ми запровадили санкції проти Путіна, а ви самі нічого не робите?», - пояснив нардеп.

Коментуючи наміри учасників блокади відкрити пункти спостереження за товарними потоками з Росії, Соболєв зазначив, що зараз завдання блокувальників – відкрити для країни інформацію про те, з чого складається торгівля з державою-агресором. «Найбільша торгівля іде залізничними шляхами і тому перша частина завдання – почати збирати інформацію про те, що іде в ешелонах туди і звідти», - пояснив він.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції», де вказано, які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі.