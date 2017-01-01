Гройсман подякував Байдену за віру в Україну

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Зустріч Байдена з Гройсманом

У Кабміні відбувається зустріч Байдена з Гройсманом

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом подякував йому за віру в Україну. Про це повідомив у Twitter речник українського прем’єра Дмитро Столярчук.

«Дякую вам за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у вашому серці», – сказав Гройсман.

Володимир Гройсман на зустрічі з Джо Байденом: Дякую вам за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у вашому сердці. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 16 января 2017 г.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. Зараз у Кабінеті міністрів України відбувається зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден.

На 9:00 запланована зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. Після зустрічі відбудеться підхід до преси.



