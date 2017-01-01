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    Гройсман подякував Байдену за віру в Україну

    • Сьогодні, 09:06
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    Зустріч Байдена з Гройсманом
    Зустріч Байдена з Гройсманом

    У Кабміні відбувається зустріч Байдена з Гройсманом

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом подякував йому за віру в Україну. Про це повідомив у Twitter речник українського прем’єра Дмитро Столярчук.

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    «Дякую вам за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у вашому серці», – сказав Гройсман.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. Зараз у Кабінеті міністрів України відбувається зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден.

    На 9:00 запланована зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. Після зустрічі відбудеться підхід до преси.


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