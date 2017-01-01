Гройсман попередив, що покращень не буде ще три-чотири роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Гройсман прогнозує зростання української економіки за три-чотири роки

У середньостроковому плані пріоритетних дій Кабінет міністрів закладає кроки щодо розвитку української економіки протягом трьох-чотирьох років. Про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Очевидним є той факт, що економічне зростання необхідно підсилювати. Системна робота, пов’язана з розвитком національної економіки, дасть можливість посилити зростання. Це одразу відчують українські громадяни: робота, зарплата, вища купівельна спроможність. Але для цього нам потрібно зробити низку речей», – сказав Гройсман.

За його словами, необхідні кроки було обговорено напередодні з експертним середовищем під час круглого столу, присвяченого середньостроковому плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

«Важливо подивитися на 2017-й, 2018-й, 2019-й, 2020 роки. Наш план має передбачити чотири роки. Цей план має об’єднати всіх над його формуванням та виконанням. Я думаю, що за три-чотири роки ми зможемо досягти успіху», – додав Гройсман.

Джерело: Укрінформ