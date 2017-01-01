Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з діркою в 141,5 млрд грн

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Бюджет Пенсійного фонду

Бюджет Пенсійного фонду зросте до 284 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з дефіцитом у сумі 141,5 млрд гривень.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.

Зі слів міністра соціальної політики Андрія Реви, бюджет ПФ зростає порівняно з попереднім роком. «Бюджет Пенсійного фонду зростає порівняно з попереднім роком, де в нас було 257 млрд, до 284 млрд гривень», - сказав міністр.

Він повідомив, що обсяг дотації з державного бюджету в бюджет ПФ цього року знижено до 141,5 млрд гривень із 145 млрд гривень (в 2016 році).

Нагадаємо, що МВФ виставив Україні сім нових вимог. Одна з вимог - пенсійна реформа, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків – на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017-го, для жінок – на шість місяців після 2021 року, доти, доки для чоловіків і жінок пенсійний вік не досягне 63 років – у 2027 році.

Джерело: Українські новини