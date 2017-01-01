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    Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з діркою в 141,5 млрд грн

    • Сьогодні, 13:12
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    Бюджет Пенсійного фонду
    Бюджет Пенсійного фонду

    Бюджет Пенсійного фонду зросте до 284 млрд гривень

    Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з дефіцитом у сумі 141,5 млрд гривень.

    Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.

    Зі слів міністра соціальної політики Андрія Реви, бюджет ПФ зростає порівняно з попереднім роком. «Бюджет Пенсійного фонду зростає порівняно з попереднім роком, де в нас було 257 млрд, до 284 млрд гривень», - сказав міністр.

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    Він повідомив, що обсяг дотації з державного бюджету в бюджет ПФ цього року знижено до 141,5 млрд гривень із 145 млрд гривень (в 2016 році).

    Нагадаємо, що МВФ виставив Україні сім нових вимог. Одна з вимог - пенсійна реформа, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків – на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017-го, для жінок – на шість місяців після 2021 року, доти, доки для чоловіків і жінок пенсійний вік не досягне 63 років – у 2027 році.

    Джерело: Українські новини

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