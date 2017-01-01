Гройсман пояснив, як підвищення пенсій вплине на надання субсидій

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Володимир Гройсман

Гройсман пообіцяв в жовтні підняти пенсію для 5,6 мільйона пенсіонерів

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що майбутнє підвищення пенсій не вплине на надання субсидій за житлово-комунальні послуги та придбання палива.

Про це Гройсман сказав в ході своєї поїздки у Вінницю 20 травня, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Що стосується соціального захисту, зокрема, субсидій, то у держави є всі інструменти, щоб це забезпечити на високому рівні. Ми це обіцяли і зробили в минулому опалювальному сезоні, ми це (надання субсидій) зробимо і в наступному опалювальному сезоні», –сказав Гройсман.

За його словами, у пріоритеті уряду – проведення пенсійної реформи.

«Після схвалення запропонованих рішень у парламенті, вже в жовтні зможемо підняти пенсію для 5,6 мільйона пенсіонерів і зробити цю індексацію автоматичною. Хотів би, щоб до середини липня ми могли ухвалити проект реформи», – додав прем’єр.

На засіданні 17 травня Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект закону про пенсійну реформу.

Під час презентації законопроекту прем’єр-міністр повідомив, що документ не передбачає підвищення пенсійного віку за наявності 25 років трудового стажу. Також Гройсман додав, що люди без страхового стажу зможуть виходити на соціальну пенсію в 63 роки, а люди з менш ніж 15 роками трудового стажу – в 65 років. Крім того люди, які бажають вийти на пенсію раніше від 65 років, але мають менше ніж 25 років трудового стажу, зможуть доплатити в Пенсійний фонд і вийти на пенсію раніше.

Нагадаємо, в четвер ввечері Гройсман запропонував внести у Раду резолюціюпро недовіру уряду.