  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман спрогнозував дату запровадження безвізу для українців

    • Сьогодні, 17:53
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Безвізовий режим може бути запроваджений з 11 червня 2017 року, вважає Гройсман

    Громадяни України, скоріше за все, зможуть їздити без віз до країни Європейського союзу з 11 червня.

    Такий прогноз зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    «Якщо не буде ніяких змін, то можливо говорити про те, що безвізовий режим може бути запроваджений з 11 червня 2017 року», - сказав він.

    Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 

    У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

    Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою. 

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    безвізовий режим ЄС Володимир Гройсман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ