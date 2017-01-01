Гройсман спрогнозував дату запровадження безвізу для українців

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Безвізовий режим може бути запроваджений з 11 червня 2017 року, вважає Гройсман

Громадяни України, скоріше за все, зможуть їздити без віз до країни Європейського союзу з 11 червня.

Такий прогноз зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

«Якщо не буде ніяких змін, то можливо говорити про те, що безвізовий режим може бути запроваджений з 11 червня 2017 року», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Джерело: Укрінформ