Гройсман відвідає Ізраїль 14 травня з офіційним візитом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр України Вприбуде в Єрусалим 14 травня

Прем'єр-міністр України пробуде в Ізраїлі до 16 травня і зустрінеться з різними політичними діячами

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибуде в Єрусалим 14 травня для зустрічі з Біньяміном Нетаніягу.

Зустріч ця повинна стати закінченням кризи, що почалася півроку тому через антиізраїльське голосування України в ООН, повідомляє izrus.

Також у виданні відзначили, що Гройсман пробуде в Ізраїлі до 16 травня і зустрінеться з різними політичними діячами.

«Про майбутню зустріч Гройсман домовився з Нетаніягу ще 13 березня — він подзвонив ізраїльському прем'єру, попросивши призначити дату візиту. У ході бесіди Гройсман і Нетаніягу домовилися до кінця 2017 року завершити переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах

Детальніше читайте: «Антиізраїльська» резолюція. Чи був у Києва шанс уникнути скандалу?