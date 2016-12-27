Ізраїль скоротить фінансування ООН

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Ізраїль скоротив фінансування на суму, яка дорівнює коштам, виділеним Організацією Об'єднаних Націй на чотири комітети, які займаються палестинськими проблемами

Ізраїль вирішив скоротити фінансування ООН на 6 млн дол. в знак протесту проти резолюції Ради Безпеки, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинській території,

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Агентство відзначає, що щорічний внесок Ізраїлю в ООН становить 40 млрд. Держава скоротила фінансування на суму, яка дорівнює коштам, виділеним Організацією Об'єднаних Націй на чотири комітети, які займаються палестинськими проблемами.

Представник Ізраїлю в ООН Дані Данон заявив, що з боку його держави нерозумно фінансувати органи, які діють проти Ізраїлю в ООН.

Агентство нагадує, що скорочення фінансування ООН є першою з серії анонсованих Ізраїлем заходів у відповідь на резолюцію.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Ізраїлю відмовився виконувати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує будівництво єврейських поселень. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав резолюцію ганебною.