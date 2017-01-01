У Варшаві вшанували Героїв Небесної Сотні

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Вшанування українських Героїв

У польській столиці біля меморіальної дошки запалили лампадки та поклали квіти

У Варшаві біля меморіальної дошки на честь Небесної Сотні відбулося вшанування пам'яті загиблих Героїв у третю річницю трагічних подій на Майдані. Про це повідомляє Укрінформ.

Український активіст, колишній голова Об'єднання українців у Польщі Юрій Рейт наголосив на необхідності зберегти пам'ять про Героїв Небесної Сотні і передавати їх наступним поколінням.

«Це був зрив, вони пішли боронити державу, людську гідність», - підкреслив Рейт. Він додав, що сьогодні треба молитися за душі загиблих Героїв, а також за тих, хто сьогодні на передніх рубежах захищає Україну.

Біля меморіальної дошки відправили молебень у пам'ять про Героїв Небесної Сотні, а також вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання. Українські дипломати й активісти запалили лампадки та поклали квіти. Наприкінці учасники заходу заспівали гімн України.

Упродовж дня Героїв Небесної Сотні під посольство України приходили вшановувати багато інших людей, зокрема й учні та вчителі суботньої української школи «Материнка» імені Дмитра Павличка.

У понеділок посольство України в Польщі оголосило конкурс на створення проекту нової меморіальної таблиці на фасаді будівлі диппредставництва на честь Героїв Небесної Сотні.

Як відомо, сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Цього дня три роки тому під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Вранці на вулиці Інститутській у Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Тоді загинуло 48 осіб, а ще близько сотні дістали поранення.

Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.