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    У Варшаві вшанували Героїв Небесної Сотні

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    Вшанування українських Героїв
    Вшанування українських Героїв

    У польській столиці біля меморіальної дошки запалили лампадки та поклали квіти

    У Варшаві біля меморіальної дошки на честь Небесної Сотні відбулося вшанування пам'яті загиблих Героїв у третю річницю трагічних подій на Майдані. Про це повідомляє Укрінформ.

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    Український активіст, колишній голова Об'єднання українців у Польщі Юрій Рейт наголосив на необхідності зберегти пам'ять про Героїв Небесної Сотні і передавати їх наступним поколінням.

    «Це був зрив, вони пішли боронити державу, людську гідність», - підкреслив Рейт. Він додав, що сьогодні треба молитися за душі загиблих Героїв, а також за тих, хто сьогодні на передніх рубежах захищає Україну.

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    У Варшаві вшанували Героїв Небесної Сотні
    У Варшаві вшанували Героїв Небесної Сотні
    У Варшаві вшанували Героїв Небесної Сотні
    У Варшаві вшанували Героїв Небесної Сотні

    Біля меморіальної дошки відправили молебень у пам'ять про Героїв Небесної Сотні, а також вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання. Українські дипломати й активісти запалили лампадки та поклали квіти. Наприкінці учасники заходу заспівали гімн України.

    Упродовж дня Героїв Небесної Сотні під посольство України приходили вшановувати багато інших людей, зокрема й учні та вчителі суботньої української школи «Материнка» імені Дмитра Павличка.

    У понеділок посольство України в Польщі оголосило конкурс на створення проекту нової меморіальної таблиці на фасаді будівлі диппредставництва на честь Героїв Небесної Сотні.

    Як відомо, сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

    Цього дня три роки тому під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Вранці на вулиці Інститутській у Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Тоді загинуло 48 осіб, а ще близько сотні дістали поранення.

    Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.

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    Польща Євромайдан
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