Ходорковський залишає керівну посаду у «Відкритій Росії»

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Михайло Ходорковський

Нового керівника руху оберуть в квітні

Відомий російський бізнесмен та опозиціонер Михайло Ходорковський покине пост голови руху «Відкрита Росія», склад федеральної ради руху буде переобрано в квітні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконуючий директор руху Тімур Валєєв.

«Михайло Борисович Ходорковський дійсно залишає посаду голови руху «Відкрита Росія». Він це обіцяв ще в Гельсінкі в листопаді минулого року, заявивши, що буде на посаді голови заново заснованої організації тільки перші шість місяців. Своє слово МБХ дотримав. У зв'язку з цим, пройдуть перевибори членів федеральної ради», - написав Валєєв.

В коментарі ВВС Ходорковський заявив, що виконав свою частину роботи.

«Рух стрімко обростає прихильниками. Частіше молодими й такими, що самостійно мислять. Як і обіцяв, я передаю кермо оперативного управління їм. Попереду в мене нові проекти», - сказав Ходорковський.