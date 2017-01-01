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    Ходорковський залишає керівну посаду у «Відкритій Росії»

    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    Михайло Ходорковський
    Михайло Ходорковський

    Нового керівника руху оберуть в квітні

    Відомий російський бізнесмен та опозиціонер Михайло Ходорковський покине пост голови руху «Відкрита Росія», склад федеральної ради руху буде переобрано в квітні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконуючий директор руху Тімур Валєєв.

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    «Михайло Борисович Ходорковський дійсно залишає посаду голови руху «Відкрита Росія». Він це обіцяв ще в Гельсінкі в листопаді минулого року, заявивши, що буде на посаді голови заново заснованої організації тільки перші шість місяців. Своє слово МБХ дотримав. У зв'язку з цим, пройдуть перевибори членів федеральної ради», - написав Валєєв.

    В коментарі ВВС Ходорковський заявив, що виконав свою частину роботи.

    «Рух стрімко обростає прихильниками. Частіше молодими й такими, що самостійно мислять. Як і обіцяв, я передаю кермо оперативного управління їм. Попереду в мене нові проекти», - сказав Ходорковський.

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