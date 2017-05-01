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    Human Rights Watch: застосована у Сирії хімічна зброя була радянського виробництва

    • Сьогодні, 10:16
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    <p>Місце вибуху авіабомби із зарином</p>

    Місце вибуху авіабомби із зарином

    HRW стверджує, що з грудня 2016 року сирійська армія щонайменше чотири рази використовувала авіабомби з отруйними речовинами та розпорошувала гази з гелікоптерів

    У провінції Ідліб (Сирія) могли бути використані авіабомби із зарином радянського виробництва, призначені саме для проведення хімічних атак.

    Про це заявляє організація Human Rights Watch (HRW) у своїй новій доповіді.

    Зокрема автори звіту намагаються спростувати заяви Москви і Дамаска про те, що причиною загибелі близько 100 людей від отруєння зарином у провінції Ідліб могло стати потрапляння бомби в склад із токсичними речовинами.

    У матеріалі йдеться, що фотографії і відеозаписи, зроблені в Хан-Шейхуні, свідчать про те, що там, імовірно, були використані авіаційні бомби радянського виробництва, які спеціально створили для доставки зарину.

    Йдеться про бомби ХАБ-250 або ХАБ-500. На уламках із провінції Ідліб, зображення яких наводить правозахисна організація, видно зелене маркування, яке наносилося саме на подібні боєприпаси. Схожі на ХАБ-250 та інші уламки бомби виявлені місцевими жителями у воронці.

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    Human Rights Watch: застосована у Сирії хімічна зброя була радянського виробництва
    Human Rights Watch: застосована у Сирії хімічна зброя була радянського виробництва
    Human Rights Watch: застосована у Сирії хімічна зброя була радянського виробництва
    Human Rights Watch: застосована у Сирії хімічна зброя була радянського виробництва

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

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