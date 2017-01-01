Інцидент на Чонгарі вичерпано - Чубаров

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Рефат Чубаров

Чубаров вважає, що інцидент був передбачуваний, оскільки невиправдано довго затягнулося прийняття рішення про створення в складі ВСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу

Місце базування громадського об'єднання «Аскер» на Чонгарі покинули військовослужбовці та поліція: члени громадського об'єднання «Аскер» і добровольці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана повернулися до щоденних занять і забезпеченням життєдіяльності табору дислокації. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Інцидент на Чонгарі вичерпаний, але він не міг не трапитися, оскільки невиправдано довго затягнулося прийняття рішення про створення в складі ВСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу, в якому могли б служити громадяни України - жителі Криму, як кримські татари, так і особи інших національностей», - зазначив він.

За словами Чубарова, в очікування такого рішення члени громадської організації «Аскер» проводили військову підготовку, сприяли прикордонній і митній службам України на КПП «Чонгар», «Чаплинка» і «Каланчак» в контролі за переміщенням людей та транспорту між материковою України і тимчасово окупованим Кримом. «При цьому, як для однієї, так і для іншої служби постійний цивільний контроль, здійснюваний громадським об'єднанням «Аскер», був, м'яко кажучи, незручний», - підкреслив Чубаров.

Крім того, за його словами, небажаними «аскерівці» стали і для різного роду тіньових ділків, які налагодили різний незаконний бізнес на адміністративному кордоні.

«Добре те, що інцидент вичерпано, але погано те, що деякі з числа винних військовослужбовців вдалися до вигаданих версій, спрямованих проти кримських татар. Такі дії нами будуть рішуче припинятися», - зазначив Чубаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю близько 20:00 озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

Пізніше прес-служба Оперативного командування «Південь» заявила, що на кордоні з окупованим Кримом озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ, що входить до складу військової частини ОК «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонській області. «...Формування було затримано, роззброєно і виконані всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», - повідомила прес-служба.

Чубаров повідомляв, що на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями Збройних Сил України та членами громадської організації «Аскер». На місці інциденту працювали представники національної поліції і СБУ.