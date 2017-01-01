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    Історична зустріч: Порошенко зустрівся з наслідним принцом Ліхтенштейну

    • Сьогодні, 20:40
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    <p>Петро Порошенко і Наслідний принц Ліхтенштейну</p>

    Петро Порошенко і Наслідний принц Ліхтенштейну

    До цього часу не було контактів між країнами на найвищому рівні

    Президент України Петро Порошенко зустрівся з Наслідним принцом Алоїзом Ліхтенштейнським. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    «Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин», - підкреслив президент.

    Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН.

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    Глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в Україні.  

    Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами.    

    Наслідний принц Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить безвізовий режим для українських громадян одразу після аналогічного рішення Європейського Союзу.

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