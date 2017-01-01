Є всі підстави вважати, що суд у Гаазі задовольнить позов України проти Росії – Зеркаль

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У Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) сьогодні почалися слухання за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за скоєння актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України

Українська сторона може розраховувати на те, що рішення міжнародного суду ООН у позові проти Росії буде позитивним, бо у позові немає нічого, що б виходило за межі компетенції суду.

Про це голова делегації України в Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила під час брифінгу після завершення першого дня судових слухань.

«Ми вважаємо, що в нас є всі підстави очікувати на прийняття судом позитивного рішення, бо ми не просимо нічого зайвого, що відходить за межі компетенції цього суду. І ми не просимо нічого, що виходить за межі виконання країною-підписантом цих конвенцій своїх обов’язків відповідно до конвенцій», – розповіла вона.

Нагадаємо, Олена Зеркаль у Гаазі наголосила, що зброю бойовикам постачає Росія.

Зеркаль наголосила, що в цій ситуації Україна розраховує на застосування Міжнародним судом тимчасових заходів, одним з яких є пряма заборона Росії на подальшу підтримку проросійських бойовиків.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

6 березня в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання у цій справі.