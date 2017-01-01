Єфремова випустили з «клітки» до зали суду

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Екс-регіонал бере участь у засіданні суду в Старобільську не під вартою

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання захисту екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова та постановив звільнити його з «камери» на період слухання справи в судовому засіданні, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Андрій Смирнов.

«Для повноцінного здійснення захисту Олександр Єфремов у судовому засіданні перебуватиме поруч зі своїми адвокатами. Заради справедливості слід зауважити, що це перше подібне застосування практики ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини - ред.) в українських судах», - повідомив захисник.

Як повідомлялося, 17 січня 2017 року Старобільський суд продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня. Адвокат Олександр Мельников зазначив, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, ухвалене в рамках підготовчого засідання.

Раніше повідомлялося, що ГПУ залучила до справи Єфремова ще чотирьох обвинувачів.

Нагадаємо, що Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Як відомо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.