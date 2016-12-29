Захист Єфремова просить Європейський суд дати оцінку заявам Луценка
- Вчора, 15:32
-
Розсилка
Захисник Єфремова висловив припущення, що Луценко робить заяви про винність Єфремова в порушення презумпції невинуватості через відсутність у нього юридичної освіти
Захист екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова в доповненні до свого позову просить Європейський суд з прав людини надати оцінку заявам генерального прокурора України Юрія Луценка про винність Єфремова в порушення презумпції невинуватості. Про це повідомляється на персональному сайті обвинуваченого.
«Цю заяву, вже перекладену, покладено як доповнення до нашого позову до ЄСПЛ. Ви ж розумієте, яку оцінку надасть цій заяві Європейський суд. Це фактично порушення презумпції невинуватості», - наводяться слова адвоката Євгена Солодка в повідомленні на офіційному сайті Єфремова.
При цьому захисник Єфремова висловив припущення, що генеральний прокурор України робить такі заяви через відсутність у нього юридичної освіти.
«У жодній нормальній цивілізованій країні генпрокурор не може дозволити собі робити такі заяви. Частково його «виправдовує» те, що у нього немає юридичної освіти», - сказав Солодко.
Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 10 серпня того ж року Луценко під час прес-конференції в Києві заявив, що наявні у слідства докази свідчать про пряму відповідальність Єфремова за розв'язання збройного конфлікту на сході України.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд в суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.
Раніше на засіданні суду Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.
12 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова. Екс-регіоналу висунуто 5 підозр.
Адвокат Єфремова Євген Солодко повідомив, що Генпрокуратура України 8 грудня порушила нове кримінальне провадження стосовно його підзахисного, у рамках якого йому повідомлено про підозру ще за двома статтями ККУ.
Джерело: Інтерфакс-Україна