Євген Кисельов: Путін живе у вигаданому світі

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Володимир Путін

Журналіст Кисельов каже, що у президента Росії багато слабкостей

Журналіст Євген Кисельов розповів про те, що є силою і слабкістю чинного президента Російської Федерації Володимира Путіна. На питання він відповів в ефірі телеканалу «112 Україна».

Після питання ведучого «У чому сила і в чому слабкість Путіна?» журналіст сказав: «Сила в тому, що він «разводчик». Такий опер, який вміє... В чому, власне, талант оперативного працівника? Підлаштуватися під співрозмовника, прикинутися другом, однодумцем, схилити до відвертої розмови, зробити вигляд, що ти думаєш так само, як і він».

За словами Кисельова, слабкостей у російського президента багато.

«Я думаю, що головна сьогоднішня слабкість Путіна полягає в тому, що він абсолютно відірвався від реальності, він живе у вигаданому світі, де він щиро вірить в те, що сьогодні він вірить в те, що Трамп буде його кращим другом, таким от американським Берлусконі. До цього він вірив у те, що Лівобережна Україна впаде до його ніг і «воїнів-визволителів» зустрічатимуть так само, як у 1939 році зустрічали Червону армію на території Західної України, коли вона туди зайшла», - переконаний журналіст.

Він також висловив думку, що «він (Єльцин, - ред.) допустив жахливу помилку. Ні, не з Чечнею, - з Путіним». За словами журналіста, це та ситуація, коли помилка гірше, ніж злочин.

Раніше російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза (молодший) заявив, що молоде покоління росіян може змістити президент РФ Володимира Путіна з його посади.