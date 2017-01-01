Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвізовий режим

Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року

Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.

«Тепер упродовж двох тижнів це мають зробити країни-члени ЄС», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк 14 лютого.

EP has now endorsed the visa suspension mechanism. now for EU member states to do the same in the next 2 weeks #Georgia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 лютого 2017 р.

У понеділок Європарламент оголосив остаточну версію припинення безвізового режиму з третіми країнами.

Затвердження остаточної версії не вимагає повторного схвалення, окрім випадку, якщо у законотворців упродовж доби виникнуть питання. Питання не було, отже механізм автоматично вважається схваленим.

Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року.

9 лютого журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України. Проте, у Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа.