Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізу
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Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року
Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.
«Тепер упродовж двох тижнів це мають зробити країни-члени ЄС», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк 14 лютого.
EP has now endorsed the visa suspension mechanism. now for EU member states to do the same in the next 2 weeks #Georgia #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 лютого 2017 р.
У понеділок Європарламент оголосив остаточну версію припинення безвізового режиму з третіми країнами.
Затвердження остаточної версії не вимагає повторного схвалення, окрім випадку, якщо у законотворців упродовж доби виникнуть питання. Питання не було, отже механізм автоматично вважається схваленим.
Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року.
9 лютого журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України. Проте, у Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа.