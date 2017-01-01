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    Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізу

    • Сьогодні, 19:52
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    Безвізовий режим
    Безвізовий режим

    Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року

    Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.

    «Тепер упродовж двох тижнів це мають зробити країни-члени ЄС», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк 14 лютого.

    У понеділок Європарламент оголосив остаточну версію припинення безвізового режиму з третіми країнами.

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    Затвердження остаточної версії не вимагає повторного схвалення, окрім випадку, якщо у законотворців упродовж доби виникнуть питання. Питання не було, отже механізм автоматично вважається схваленим.

    Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року.

    9 лютого журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України. Проте, у Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.

    Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа. 

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