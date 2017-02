Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізу

Європарламент схвалив механізм припинення у грудні 2016 року

Європарламент формально затвердив механізм припинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.

«Тепер упродовж двох тижнів це мають зробити країни-члени ЄС», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк 14 лютого.

EP has now endorsed the visa suspension mechanism. now for EU member states to do the same in the next 2 weeks #Georgia #Ukraine