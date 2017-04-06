Європарламент сьогодні голосує за безвіз для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвіз між Україною та ЄС

Виступати з доповіддю буде болгарський політик, член Європейського парламенту з 2009 року Марія Габріель

У четвер, 6 квітня, Європейський парламент починає розгляд питання щодо надання Україні безвізового режиму. Відповідна ініціатива вказана в порядку денному Європарламенту.

Блок голосування заплановано на 12:00–14:00 (13:00–15:00 за Києвом). Виступати з питання візової лібералізації для України буде доповідач Європейського парламенту з питань безвізового режиму Марія Габріель.

Нагадаємо, 5 квітня в Європарламенті відбулися дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступила за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.

Зокрема, депутат Європарламенту від Німеччини, член Комітету у закордонних справах Міхаель Галлер заявив, що Україна втілила не лише технічні, а й політичні зміни. Він наголосив, що реформи втілюються повільно, але варто враховувати бойові дії на сході країни.



Депутат Європарламенту від Нідерландів Беатрікс фон Сторк пригадала Порошенку його майно та документи про офшори, які були опубліковані під час скандалу PanamaLeaks. Сторк зауважила, що в Україні високий рівень корупції.

Депутат від Польщі Міхал Боні виступив за надання Україні безвізу, пояснивши тим, що Україна змінюється на краще і здійснює реформи в умовах війни.

Зазначимо, що перед стартом дебатів у ЄП щодо безвізу для України евакуювали людей через пожежну тривогу.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України.

Нагадаємо, голова представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявляв, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

Українські громадяни, які є власниками біометричних паспортів, після схвалення рішення зможуть подорожувати до країн ЄС на 90 днів у період кожних 180 днів.