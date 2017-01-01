Європарламент визначив дату розгляду безвізу для України

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Європарламент

Інформація про дату розгляду українського безвізу міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП

Європейський парламент оприлюднив індикативну дату розгляду питання про лібералізацію візового режиму для України. Така інформація міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП.

Згідно з інформацією, Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.

Варто зазначити, що ще 15 грудня Європарламент оприлюднив індикативну дату розгляду питання безвізового режиму для України - 3 квітня, однак того ж дня прибрав її.

З того часу і до 2 березня в реєстраційній картці законопроекту взагалі не було розділу "Прогнози".

Нагадаємо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалить рішення про візову лібералізацію для України.

Нагадаємо, Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

Джерело: Європейська правда