ЗМІ: Рада ЄС схвалить безвіз для України 11 травня

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Безвіз для українців набуде чинності орієнтовно з 11 червня

Остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня

Про це «Європейській правді» повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу.

Календарний графік був неформально узгоджений між європейськими інституціями та країнами-членами.

Відповідно до нього після схвалення Радою ЄС 11 травня, документ буде підписаний 15 травня, а безвіз набуде чинності орієнтовно з 11 червня.

Нагадаємо, сьогодні на засідання Комітету постійних представників ЄС відбулося формальне схвалення рішення про візову лібералізацію з Євросоюзом для України.

Раніше у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.

Нагадаємо, Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.