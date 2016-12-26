Міністр розкрив деталі пенсійної реформи, яку вимагає МВФ

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У планах реформаторів – скасування усіх надбавок

Урядовий портал видалив новину про основні складові пенсійної реформи, які озвучив міністр соцполітики Андрій Рева за результатами переговорів з постійним представником МВФ Жеромом Ваше

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на інформацію, яка збереглася у кеші видаленої новини Урядового порталу.

Серед основних запропонованих складових пенсійної реформи міністр назвав зменшення страхового стажу.

Раніше пропонували на момент виходу на пенсію – за час «ч» взяли 1 січня 2021 року – неодмінною умовою для потенційного пенсіонера мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального – 30 років, тоді лише 8% українців могли б претендувати на пенсію. Зараз ідеться про те, аби знизити страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року, і тоді уже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.

Цей термін дано, аби всі молодші почали платити внески, а старші почали впорядковувати свою страхово-пенсійну картину з ЄСВ.

За словами міністра, пенсіонери поділяються на чотири категорії.

Перша – пенсії за віком. Їх за згаданих умов платитиме Пенсійний фонд.

Буде можливість купити собі 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян міністр відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума складе близько 130 тисяч грн: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років. Рева прогнозує, що таких може бути небагато: близько півтори тисячі осіб.

Також, можливо, законодавчо пропишуть, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати: або пенсія, або робота.

Другий вид пенсій – з інвалідності. Їх виплачуватиме Фонд соціального страхування, який почне працювати вже з квітня цього року.

Міністр наполягає на ревізії через зловживання. За його словами, не всі офіційно визнані людьми з інвалідністю насправді такі – особливо є запитання до 3-ї групи інвалідності.

Фонд соціального страхування фінансуватиме і пенсії за втратою годувальника.

У четвертій категорії пенсій – за вислугою років – залишаться лише військовослужбовці. Вислуга буде сталою – 25 років. Однак єдиний соціальний внесок із їхніх зарплат платитиметься у подвійному розмірі. За задумом, до 60 років пенсію військовослужбовці отримуватимуть із держбюджету, а після 60 – з Пенсійного фонду.

Також у планах реформаторів – скасування усіх надбавок.

«Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, бо і для президента, і для простого робітника установлюється однаковий підхід нарахування пенсій», – сказав Рева.

«Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співгромадян може бути таким, як і після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, аби збалансувати Пенсійний фонд», – додав він.

Зазначимо, що Урядовий портал вже видалив новину про основні складові пенсійної реформи.

Раніше повідомлялося, що МВФ виставив Україні сім нових вимог.