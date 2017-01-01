Комітет Європарламенту в четвер розгляне питання безвізу для України

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Європарламент

Засідання профільного комітету ЄП заплановано на дев’яте березня

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ розгляне питання безвізового режиму для України дев’ятого березня. Повістка дня комітету ЄП опублікована на сайті Європарламенту.

Зокрема, комітет розгляне включення України до списку третіх країн, чиї громадяни звільняються від необхідності мати візи при перетині зовнішніх кордонів Євросоюзу. Голосування в комітеті відбудеться за домовленостями в Європарламенті та Раді Європи. Доповідачем виступить Марія Габріель.

Нагадаємо, 28 лютого Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.